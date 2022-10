Procurado por roubo e suspeito de tráfico de drogas são presos pela PRF

Apesar dos casos terem acontecido no início dessa semana, as informações só foram divulgadas somente no início da tarde desta quinta-feira (13) pela PRF. (Foto:Divulgação / PRF)

Um dos homens presos era procurado por roubo, enquanto o outro pela prisão de um caminhoneiro em posse de uma arma de fogo

Somente na segunda-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens, sendo um procurado por roubo e outro em posse de uma arma de fogo. A captura do homem procurado por roubo aconteceu em Santarém, na região oeste do Pará, enquanto a apreensão da arma de fogo ocorreu em Anapu, no sudoeste do Pará.

Agentes rodoviários abordaram um ônibus intermunicipal, por volta de 21h, no quilômetro 995 da rodovia BR-163, em Santarém. O transporte tinha destino até Itaituba, no sudoeste do Pará.

Ao ser solicitada a documentação dos passageiros, a equipe verificou que uma das pessoas tinha mandado de prisão pendente de cumprimento por roubo, expedido na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde os devidos procedimentos foram tomados.

Arma de fogo apreendida

Em fiscalização na rodovia Transamazônica, a BR-230, uma arma de fogo foi detida na altura do km 499, em Anapu. A arma estava com um caminhoneiro e veio a ser localizada depois dele ter sido abordado pela PRF. O homem apresentou sinais de nervosismo durante conversa com os policiais e respondeu que não tinha nada de errado no carro.

A equipe pediu a apresentação do registro do tempo de viagem e avistou a arma em cima do banco de passageiro, no momento da vistoria dos equipamentos obrigatórios do veículo. Era um armamento calibre 32, com duas munições não deflagradas.

O suspeito disse que saiu de Marabá, sudeste do Estado, para realizar entregas nas cidades de Anapu, Medicilândia e Uruará. Ele afirmou que pagou R$ 1 mil na arma que seria utilizada apenas para autodefesa.

De acordo com a PRF, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anapu (PA) pelo crime de tráfico de drogas de uso permitido. (Com informações do O Liberal).

