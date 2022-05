PRF prende passageiro de ônibus com mandado de prisão por roubo, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Não foi necessário o uso de algemas, pois não estão presentes os requisitos estabelecidos na Súmula Vinculante número 11 do STF bem como do Decreto 8858/2016. (Com informações da PRF).

(Foto:Reprodução) – Na noite de quarta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal em Santarém (PRF) ao realizar abordagem a ônibus da linha Santarém/Novo Progresso no km 995 da BR-163, identificou que um passageiro possuía mandado de prisão em aberto por roubo no município de Santarém.

