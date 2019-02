Produção de veículos no Brasil sobe 40% em abril, diz Anfavea

(Foto: Fabian Bimmer/Reuters)- Comparação é com o mesmo mês do ano passado. Em 4 meses, quase 1 milhão de unidades saíram das fábricas instaladas no país.

A produção de veículos no Brasil subiu 40% em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, afirmou nesta segunda-feira (7) a associação das montadoras (Anfavea).

Foram 266.111 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus feitos em abril, enquanto no mesmo mês de 2017 foram 189.487 unidades.

No acumulado de janeiro a abril, a indústria automotiva acelerou 20,7%, já chegando perto do primeiro milhão de unidades em quatro meses.

Saíram das fábricas 965.865 unidades, contra 800 mil no mesmo período de 2017. O total ainda é levemente inferior à média dos últimos 10 anos para os quatro primeiros meses: 975 mil.

Exportações em alta

Um em cada quatro veículos feitos por aqui não ficou no país. Segundo a Anfavea, 253 mil unidades foram exportadas de janeiro a abril, o que representa alta de 7,5% sobre o resultado recorde do ano passado.

As vendas internas somaram 763 mil – um avanço de 21% em relação ao mesmo período de 2017. Mesmo com o salto, o volume de emplacamentos no país ainda está abaixo da média dos últimos 10 anos, de 951 mil unidades.

Com a recuperação ajudada pelas exportações, o nível de emprego no setor automotivo voltou a crescer. Em 1 ano, o número de empregados diretamente cresceu 4,1%, de 126,5 mil para 131,7 mil.

Expectativas mantidas

As montadoras esperam fechar 2018 com alta de 13,2% na produção, com pouco mais de 3 milhões de veículos. As vendas no Brasil devem crescer 11,7%, para 2,5 milhões, e as exportações baterão um novo recorde, com 800 mil unidades no total, de acordo com as projeções da Anfavea.

Por G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...