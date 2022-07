Produtor rural é atropelado por colheitadeira e morre no Dia do Agricultor

O agricultor Paulo Bortoluzzi, de 73 anos, morreu após ser atropelado por uma colheitadeira. (Foto: Reprodução/Facebook)

A morte trágica do agricultor Paulo Bortoluzzi, de 73 anos, causou comoção entre amigos e familiares

A tragédia aconteceu em Goioerê, no Centro-Oeste do Paraná, na quinta-feira (28), dia em que foi celebrado o Dia do Agricultor.

A morte do agricultor

Segundo testemunhas, no fim do dia, por volta das 17h30, a colheitadeira estava manobrando para acessar a plantação de sorgo, que fica ao lado de uma aldeia indígena.

O operador de máquinas atingiu o produtor rural, que estava distraído, e não percebeu a movimentação da máquina.

Bortoluzzi estava atrás do veículo, que era operado por um dos funcionários de sua propriedade.

O motorista também não prestou no momento em que manobrava a colheitadeira.

O produtor foi atingido pela traseira da máquina.

Logo após o incidente, uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou na propriedade e tentou socorrer o agricultor, que ainda estava vivo.

No entanto, o produtor não resistiu e morreu. O IML (Instituto Médico Legal) do Paraná foi acionado.

Paulo Bortoluzzi foi velado e enterrado nesta sexta-feira (29), em Goioerê.

Conhecido na região, Paulo Bortoluzzi foi um dos pioneiros da cidade, conhecida por ter uma agricultura muito forte.

A morte trágica causou grande comoção entre familiares e amigos.

