Sangue misterioso escorrendo em parede de casa assusta moradores do Paraná

Um acontecimento esquisito assustou os moradores de Cambé, Região Metropolitana de Londrina, no Paraná. Os residentes de uma casa localizada na rua Papa João XVII não acreditaram quando viram sangue escorrendo pela parede da residência.

O caso chamou a atenção após um vídeo do mesmo ser publicado nas redes sociais, e de acordo com o Metrópoles, o líquido vermelho se tratava realmente de sangue, sendo do tipo O positivo. A comprovação veio após um teste feito em laboratório com uma amostra.

No vídeo publicado pelos moradores, é possível ver uma grande quantidade do mesmo escorrendo pela parede e chegando até o chão e aparecia em pontos aleatórios: “Olha aqui, surgindo do nada”, comentou uma das moradoras assim que mais do mesmo começou a aparecer.

Mais novo mistério em Cambé. Parede jorrando sangue. Se preparem pq isso aqui vai dar repercussão pra falar que o mundo ta acabando pic.twitter.com/jPESWpNrr8 — 𝖙𝖎𝖆𝖌𝖔 𝖉𝖆𝖓𝖎𝖊𝖑 ☭ (@tdanielrs) July 27, 2022

30/07/2022

