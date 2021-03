São Paulo tem 300 celulares furtados por dia, segundo pesquisa

Dados são da Secretaria de Segurança Pública da capital mais importante do país

Utilizar o celular em locais públicos, sobretudo em grandes cidades, pode ter consequências perigosas. A pior delas tem a ver com a violência, já naturalizada nos grandes centros urbanos.

Para se ter uma ideia, o aparelho foi o item mais roubado na cidade de São Paulo em 2020, de acordo com levantamento feito pela TV Band. Foram 300 celulares furtados a cada dia entre os meses de janeiro e agosto.

Outro dado relevante é que, em 6 de cada 10 assaltos, os ladrões levaram os aparelhos da vítima, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública.

Como posso proteger o meu celular?

É fundamental termos consciência sobre a importância de proteger os nossos equipamentos eletrônicos. Uma boa dica para quem possui aparelhos mais caros, como o iPhone, é fazer um seguro para o celular, a fim de evitar problemas em caso de roubos e danos.

O seguro para iPhone, por exemplo, é um produto oferecido pelas seguradoras aos clientes que querem contratar esse ativo para proteger smartphones da Apple que, dependendo do modelo, podem custar mais de R$ 10 mil.

Esse tipo de serviço é contratado por uma pessoa que deseja a indenização (parcial ou integral) em caso de prejuízo ao aparelho móvel – nesse caso, um iPhone. Vale lembrar que os produtos da Apple são os mais procurados por quem deseja ter um celular de última geração.

Que cuidados devo ter ao contratar um seguro para celular?

Ao contratar um seguro para celular, é importante estar atento a uma série de requisitos e informações que serão explicadas no contrato firmado com a seguradora. Verifique se existe carência ou não para saber se as coberturas são válidas desde o primeiro dia do contrato ou se é necessário esperar um período até que a apólice comece a valer.

Os valores para o seguro do iPhone variam de acordo com o modelo do aparelho e o tempo de uso. Em uma simulação com o iPhone 7 de 32 GB, por exemplo, a proteção contra roubo, quebra acidental e queda de líquido totaliza em cerca de R$ 56,44 ao mês. Entretanto, como os modelos da Apple já estão muito mais avançados, quanto mais novo o aparelho, maior será o valor o seguro. Por isso, vale a pena fazer uma cotação.

Por: linksnaut.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...