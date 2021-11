Professor de medicina é demitido após comentário sobre estupro: houve protesto

O professor de medicina, Marcus Vinícius Brito, que leciona no Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), em Belém, foi demitido da faculdade particular nesta sexta-feira, 26, após a repercussão nacional e protestos na frente da instituição, devido ter feito um comentário usando o crime de estupro ao repreender uma aluna que havia feito um exercício errado. O vídeo foi divulgado na noite desta quinta-feira, 25.

Por meio de nota, a Reitoria da instituição de ensino superior informou que o professor não faz mais parte do seu corpo docente. Também disse que a instituição está criando uma Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) informou que se solidariza com a aluna e que repassou o caso para sua Procuradoria Jurídica. Já a Universidade Federal do Pará (UFPA) disse que repudia a conduta do docente e que a instituição solicitou à Procuradoria Geral a análise das providências cabíveis no âmbito da instituição. O professor também dava aula nas duas universidades públicas.

Os conselhos regional e federal de medicina receberam pedidos de abertura de procedimento. Ao Ministério Público foi pedido apuração do crime e à UEPA e UFPA houve pedido de abertura de Procedimento Administrativo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O Ver-o-Fato tentou falar com o professor, mas ele não retornou nossa ligação. O espaço continua aberto às explicações dele.

Por Emanuel Maciel

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...