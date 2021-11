Em Santarém, sete escolas suspendem aulas após casos de covid-19

Atividades seguem remotamente durante esse período de suspensão (Foto:Reprodução)

O encerramento do ano letivo 2021 das escolas da rede pública municipal está previsto para o dia 17 de dezembro.

Sete escolas da rede municipal de ensino e uma creche suspenderam as aulas presenciais em Santarém, oeste do Pará, após casos de covid-19 nas unidades de ensino. Durante o período de suspensão as atividades seguem de maneira remota.

As unidades escolares que paralisaram as atividades em virtude do risco de contágio são: creche CEMEI Paulo Freire, Escola Antônio de Sousa Pedroso, em Alter do Chão, Escola São José, Escolas São Jorge, Tapará Grande Nossa Senhora das Graças, Boa Vista do Tapará, Escola D. Pedro I, Tapará Mirim Tapajós, Escola Santa Terezinha e Maripá.

Em nota a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que a suspensão é uma medida de segurança já que professores e alunos testaram positivo para o coronavírus. Segundo a nota, todos os professores e funcionários já foram vacinados com a 1ª e 2ª dose.

Fonte:O LIberal em 26.11.21 15h42

