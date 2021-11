Homem é assassinado com mais de 40 facadas e jogado à margem de igarapé

A vítima não tinha qualquer documento de identificação(Foto:(O Liberal / Arquivo))

A polícia ainda não identificou o homem assassinado com mais de 40 facadas, no conjunto Augusto Montenegro, no bairro Redenção, da zona centro-oeste de Manaus. Com informações do Portal do Holanda.

O corpo foi encontrado enrolado em um lençol e jogado em um matagal às margens de um igarapé na rua Acqua Marginal.

Por volta das 7h30, moradores que costumam transitar no trecho encontraram marcas de sangue na calçada. Eles decidiram seguir o rastro e encontraram o corpo.

A polícia esteve no local e após analisar o homem, descobriu que ele foi assassinado com pelo menos 40 golpes de faca por todo o corpo.

A vítima não tinha qualquer documento de identificação, vestia uma bermuda azul e, segundo a polícia, tinha uma tatuagem no braço esquerdo.

26.11.21 22h50

