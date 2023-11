Professor é decapitado e seis adolescentes são suspeitos do crime

O professor Samuel Paty, de 47 anos, foi esfaqueado e decapitado perto da escola onde trabalhava em outubro de 2020 em Paris. Cinco adolescentes estão sendo julgados pelo tribunal de menores. A primeira audiência do caso ocorreu na segunda-feira (27).

O autor do assassinato foi identificado como Abdoullakh Anzorov, de 18 anos, um refugiado russo de origem chechena, militante islâmico.

Os adolescentes estão sendo julgados por conspiração criminosa. Uma sexta adolescente, de 13 anos, está sendo investigada por denúncia caluniosa. Na época, ela afirmou que o professor mostrou ‘caricaturas obscenas’ durante uma aula.

Brahim Chnina, pai da menina, fez campanhas nas redes sociais contra o professor e foi até a escola acompanhado de Abdoullakh e pediu que o educador fosse demitido. Chnina, deve ser julgado no final de 2024 junto com outros sete adultos.

