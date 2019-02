Professora é flagrada colocando alunos de creche em sacos de lixo

O delegado Eduardo Bonfim disse em entrevista ao UOL que as imagens e o andamento das investigações são claros quanto às ações das investigadas. “Não há dúvidas que o fato ocorreu e iremos indiciá-las. Esperamos apenas o resultado do laudo das imagens, que deve sair em 15 dias”, explicou.

A mãe de um menino de 4 anos levou o caso ao Conselho Tutelar em setembro deste ano. A criança teria se queixado de medo da professora e disse que não queria “ir para o saco de lixo”. A mulher entrou em contato com outras mães e descobriu que as outras crianças também tinham queixas similares.

