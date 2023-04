Professora paraense que invadiu os Três Poderes é presa em nova fase da operação “Lesa Pátria”

Mais uma! A professora, que gosta de compartilhar desinformação e foi até candidata a Deputada Estadual, foi presa na manhã desta terça-feira (18). (Foto:Arquivo Pessoal)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18) uma nova fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro, e cumpre 16 mandados de prisão, informou a corporação em comunicado.

Os agentes também cumprem 22 mandados de busca e apreensão em sete Estados e no Distrito Federal, informou a PF.

Os mandados desta décima fase da operação foram expedidos pelo STF e estão sendo cumpridos em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.

Leia Também:Moraes vota para tornar réus 100 denunciados por atos golpistas de 8 de janeiro

No Pará, Claudebir Beatriz Da Silva Campos, conhecida como Beatriz Campos, 46 anos, natural de Marabá, foi presa nesta manhã.

Viúva, Beatriz foi candidata a deputada estadual nas últimas eleições e obteve minguados 1.460 votos. Repetindo um padrão de discursos vazios e sem muito nexo, ela compartilha informações falsas em suas redes, pediu voto impresso, “autorizou” o ex-presidente a tentar um golpe de Estado e esteve no acampamento de golpistas em Brasília.

Também nas redes sociais, ela publicava fotos com personalidades bolsonaristas no Pará, como Everaldo Eguchi, delegado afastado da Polícia Federal e o senador Zequinha Marinho, além de fazer a violentamente simbólica arminha com as mãos.

OPERAÇÃO

No dia 8 de janeiro, vândalos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal, em uma lamentável e frustrada tentativa de golpe de Estado.

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”, disse a PF em nota.

Também nesta terça, o STF começou a analisar, em sessão do plenário virtual, se aceita denúncias feitas contra acusados de envolvimento nos ataques de 8 de janeiro e os transformam em réus.

Até o momento, apenas o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, publicou seu voto no sistema eletrônico da corte, manifestando-se para tornar réus 100 suspeitos de envolvimento nos ataques às sedes dos Três Poderes. Os demais dez ministros da corte ainda se manifestarão sobre as denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 18/2023/07:47:27 com informações do Diario do Pará

