Professora,ex-secretária de educação de Novo Progresso sugere morte de Bolsonaro “fogo nele jesus, nem queima torra”

Nesta segunda-feira (24/10) as redes sociais incendiaram os grupos de WhatsApp com postagens de vídeos da professora pioneira da cidade, NUBIA MACHADO FRANCHINI, ex secretaria de educação e atualmente é coordenadora da implantação do curso de direito na cidade de Novo Progresso.

A incoerência é que a professora é esposa de garimpeiro e faz parte da quarta cidade do país com maior votação para o Presidente Bolsonaro no primeiro turno.

A Indignação da maior parte da população foi pelas postagens agressivas e irônicas de uma profissional que segundo informações é competente na sua atividade principal, mas tem sido recorrente em suas postagens incitando o ódio e violência contra o presidente do Brasil.

Postagens como essa podem servir de motivação para violência. A democracia permite o contraditório, mas jamais com incitação à violência. (A informação é do Jornal Folha do Progresso com foco newsmt)

Em outro video ela sugere para que Lula não aceite a faixa do Bolsonaro, Pode virar o diabo nos vamos botar o lula….

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/17:23:00

