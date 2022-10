A rodovia BR 163, no perímetro urbano de Novo Progresso, foi usada para concentração de eleitores Bolsonarista , com duas escavadeiras segurando a bandeira do Brasil na campanha do 1º turno, em favor do Presidente Jair Bolsonaro (PL). (foto: Arquivo)



O Município de Novo Progresso foi o 4º no ranking Nacional de votos no primeiro turno para o Presidente Jair Bolsonaro.



O Presidente Jair Bolsonaro teve 79,60% um total de 12.824 votos na cidade de Novo Progresso. O segundo colocado foi o ex-presidente Lula do PT com 17,57% equivalente a 2.830 a terceira colocada foi a candidata Simone Tebet com · 1,72% na soma de 277 votos.

Veja lista completa com os votos dos candidatos a presidente em Novo Progresso

Bolsonarista de Novo Progresso fazem doação em dinheiro para campanha Nacional e prometem angariar mais votos para o Presidente Jair Bolsonaro neste 2º Turno.

A campanha agora é para que a cidade seja a líder do estado e do Brasil em percentual de votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

O comitê de Bolsonarista da cidade de Novo Progresso é as redes sociais, à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) é o objeto neste segundo turno.

Com objetivo de arrecadar o montante de R$ 200 mil (duzentos mil reais), uma campanha (Grupo de WhatsApp) está sendo realizada com objetivo desta quarta-feira, 19 de outubro de 2022, transferir o valor para o comitê de campanha do Presidente Jair Bolsonaro. Em dois dias o montante de 150 mil (cento e cinquenta mil reais ) foi arrecadado.

Veja lista

Segundo Turno

O segundo turno das eleições gerais de 2022 ocorre em 30 de outubro. O eleitor Paraense vai votar somente para presidente, já que Helder Barbalho (MDB) se reelegeu governador do estado em primeiro turno recebeu 69,40% do total de votos válidos. Lula do PT foi o mais votado no estado com 52,22% equivalente a 2.443.730 votos, Jair Bolsonaro do PL obteve 40,27% total de 1.884.673 votos.

Em Novo Progresso o candidato ao Governo do Estado Zequinha Marinho (PL) foi o mais votado com 74,44% no total de 11.446 votos. O segundo colocado ficou o atual Governador reeleito Helder Barbalho do MDB, com 25,17% e 3.870 votos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/10/2022/07:05:53

