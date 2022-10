Homem suspeito de liderar quadrilha de roubo de cargas é preso em Sinop (MT)

Polícia prende homem suspeito de liderar quadrilha de roubo de cargas em Sinop. — Foto: Polícia Civil

Segundo a polícia, o suspeito estava acompanhado de um comparsa, que também foi conduzido à delegacia.

A Polícia Civil prendeu, na manhã de sábado (22), um homem, de 33 anos, suspeito de ser o líder de uma quadrilha de roubo de cargas em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava acompanhado de um comparsa, em um veículo que foi furtado na cidade de Diamantino, a 209 km de Cuiabá. Ambos foram conduzidos à delegacia e o veículo foi devolvido à vítima.

Ainda segundo a polícia, a prisão faz parte da Operação Nove Eixos, realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), para apurar roubos de cargas em Sinop e cidades vizinhas.

Operação

Deflagrada no dia 09 de julho deste ano, a operação Nove Eixos cumpriu 11 ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da quadrilha envolvida com roubos de cargas na cidade. (Com informações do g1 MT).

