Professores da UFSM são mortos durante assalto a hotel

Professores mortos no RS | Reprodução Redes Sociais

Investigação trabalha com a possibilidade do crime ter sido planejado com antecedência

Muitas pessoas se tornam vítimas de assaltos planejados por diversos motivos. Atualmente, com o aumento do uso das redes sociais, fica ainda mais fácil identificar onde alguém está, facilitando a execução desses crimes. Informações como localização em tempo real, hábitos e rotinas, além de fotos de bens de valor, são frequentemente compartilhadas online, proporcionando aos criminosos dados valiosos para planejar seus assaltos. A exposição excessiva nas redes sociais pode transformar uma simples postagem em uma ameaça à segurança pessoal. Por isso, é essencial ser cauteloso com o que se compartilha e ajustar as configurações de privacidade para minimizar os riscos.

Na madrugada desta quinta-feira, 25, dois hóspedes de um hotel foram mortos a tiros durante um assalto em Mato Castelhano, na Região Norte do Rio Grande do Sul.

Conforme a assessoria de comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), as vítimas são dois professores da instituição: Fabiano de Oliveira Fortes, de 46 anos, e Felipe Turchetto, de 35. Eles estavam lotados no Departamento de Ciências Florestais, do Centro de Ciências Rurais da UFSM, e viajavam com alunos para a Floresta Nacional de Passo Fundo, localizada em Mato Castelhano.

De acordo com a Brigada Militar (BM), há suspeitas de que o crime tenha sido planejado com antecedência. Os assaltantes se hospedaram na noite anterior, conforme a polícia. Em nota, a UFSM lamentou a morte dos professores e prestou solidariedade aos familiares.

Os criminosos se hospedaram no hotel na noite anterior, por volta das 23h de quarta-feira (24), e anunciaram o assalto às 3h. Os funcionários foram rendidos e amarrados na cozinha do local, enquanto a proprietária foi levada a outro cômodo e forçada a fazer transferências via PIX.

As vítimas chegaram ao hotel mais tarde, no final da madrugada, acompanhadas por cerca de 15 alunos de graduação. Segundo a Brigada Militar (BM), o grupo foi rendido e obrigado a se agachar no chão. Durante o processo de amarração de parte das pessoas, as vítimas se levantaram e foram mortas a tiros.

Os suspeitos fugiram de carro e estão sendo procurados pela polícia. Eles ainda não foram identificados.

Nota na íntegra de pesar da UFSM

“Com profundo pesar, informamos o falecimento dos professores Fabiano de Oliveira Fortes e Felipe Turchetto, ocorridos no dia de hoje (25/07/2024), tragicamente. Ambos exerciam suas atividades no Departamento de Ciências Florestais, do Centro de Ciências Rurais da UFSM.

A Universidade declara luto oficial por um dia, a partir desta quinta-feira (25), até amanhã (26), com paralisação das atividades acadêmicas e administrativas do Curso de Engenharia Florestal hoje e amanhã.

Informações sobre os atos fúnebres serão divulgadas tão logo forem definidas.

A UFSM se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de pesar”.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2024/15:13:39

