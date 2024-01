Programa abre 60 mil vagas para emissão gratuita de CNH no Pará; veja os requisitos e como participar

Os selecionados terão garantidos os atendimentos para primeira habilitação, mudança, adição de categoria e outros benefícios.

Nesta segunda-feira (8), o Governo do Pará anunciou que vai publicar o edital da segunda edição do programa “CNH Pai D’égua”, voltado para pessoas de baixa de renda. As inscrições devem iniciar dia 29 de janeiro, de forma on-line, pelo site cnhpd.detran.pa.gov.br.

O programa assegura a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) totalmente gratuita e, desta vez, oferta 60 mil vagas para interessados em todos 144 municípios do estado.

Um dos principais objetivos do projeto é permitir que os beneficiários possam utilizar o documento de forma remunerada para incrementar a renda.

Quais os requisitos para participar?

Residir no Pará;

Ser maior de 18 anos

Ensino fundamental completo

Inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

O que está incluso?

Os selecionados terão garantidos os atendimentos para primeira habilitação, mudança e adição de categoria.

Além disso, poderão fazer todo o processo de habilitação, desde a realização dos exames médicos, práticos e aulas nas autoescolas, sem precisar pagar nenhuma taxa ou valor.

Serviço

Publicação do edital

Data: terça-feira, 9 de janeiro

Abertura das inscrições

Data: 29 de janeiro

