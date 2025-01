Programa ‘Computadores para Inclusão’, do Ministério das Comunicações, doa 1511 máquinas para o Pará em 2024

(Foto: Shizuo Alves/MCom) – Doações possibilitaram que 136 pontos de inclusão digital levassem formação a 330 jovens em cinco cursos voltados para informática e manutenção

Durante todo o ano de 2024, o Ministério das Comunicações fez 1511doações para o Pará por meio do programa Computadores para Inclusão. As entregas foram feitas em 136 pontos de inclusão digital, em 57 municípios, a maioria, localizados em escolas.

Por meio dos centros de recondicionamento de computadores (CRC), houve, também, 330 formações em cinco cursos voltados para informática e manutenção de computadores e celulares.

“O programa Computadores para Inclusão muito nos orgulha, porque além de dar destinação correta a equipamentos que iriam para o lixo, proporciona capacitação profissional a jovens e adultos e ainda promove a inclusão digital para os usuários dos laboratórios de informática, especialmente em regiões de difícil acesso. Em razão de todos esses benefícios, desde que assumimos a gestão, fizemos questão de ampliar o programa”, diz o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

O objetivo do programa Computadores para Inclusão é apoiar e viabilizar iniciativas de promoção da inclusão digital por meio dos centros de recondicionamento de computadores (CRC) — espaços físicos adaptados para o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos, para a realização de cursos e oficinas. Além disso, realiza o descarte correto de resíduos eletrônicos.

Os insumos para os CRCs vêm do desfazimento de bens e equipamentos eletroeletrônicos de instituições públicas.

Desde a criação do programa, em 2010, já foram doados 53 mil computadores a 1.078 municípios, atendendo a 4.003 pontos de inclusão digital.

Mais de 215 cursos foram oferecidos nos atuais 25 CRCs, capacitando mais de 46,7 mil alunos para a era digital. A previsão do programa é chegar à marca de 60 mil computadores doados até o final de 2026.

Nos dois últimos anos, foram priorizadas doações para atender a população que vive em locais de difícil acesso, como territórios quilombolas e aldeias indígenas, trabalhadores rurais, extrativistas, pescadores e associações de moradores.

Em dezembro do ano passado, o Ministério das Comunicações divulgou o resultado do edital para expandir o programa para todo o Brasil. Com isso, haverá CRCs distribuídos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Fonte:Ascom MCom/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/01/2025/06:03:18

