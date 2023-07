Programa Conheça o Seu Exército proporciona imersão única nas atividades do Comando Militar da Amazônia

(Fotos>Reprodução /CMA) – O Programa Conheça o Seu Exército (PCE), realizado no Comando Militar da Amazônia (CMA), proporcionou uma oportunidade única para jornalistas e universitários vivenciarem experiências e conhecerem o trabalho do Exército Brasileiro desenvolvido na Amazônia Ocidental. Durante cinco dias de integração, os participantes foram apresentados às operações no ambiente amazônico, incluindo as Forças Especiais, comunicações na selva, a logística militar e as asas do Exército Brasileiro na região.

A Júlia Barroso, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas destacou: “Cada dia foi melhor que o outro, essas memórias vão ficar, foi muito bom conhecer o Exército Brasileiro por dentro, com acesso a informações de como funciona a parte operacional e a logística”.

No período de 17 a 21 de julho, os comunicadores tiveram a oportunidade de conhecer de perto o treinamento dos militares, seu preparo e emprego nas operações realizadas na maior floresta tropical do mundo. Essa imersão proporcionou uma compreensão mais profunda sobre as missões operacionais e o papel fundamental da Força Terrestre na defesa nacional.

Durante o último dia de atividades, os participantes visitaram o 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BAvEx), uma unidade que representa a projeção do poder de combate do CMA. O Tenente-Coronel Oliveira, Comandante do 4º BAvEx, destacou o emprego das aeronaves e dos recursos humanos do Batalhão em diferentes tipos de missões, incluindo busca e salvamento, resgate em acidentes aéreos, missões humanitárias, apoio médico e operações na Amazônia. O esforço aéreo impressionante de 900 horas de voo da Operação Ágata Fronteira Norte na Terra Indígena Yanomami também foi evidenciado.

No 4º BAvEx, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os militares da aviação do Exército e as aeronaves utilizadas, como o Black Hawk e o HM-4 Jaguar, além de se familiarizarem com o material empregado pelo Pelotão SAR (Search And Rescue). Outro destaque foi a exposição do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva (12º GAAAe), responsável pela defesa antiaérea de áreas e pontos sensíveis contra ameaças aeroespaciais hostis, apresentando materiais como comunicação, Radar SABER M60 e o Míssil RBS-70.

A jornalista da Rádio Bandnews, Tawanne Costa evidenciou “Nós moramos na Amazônia e não fazemos ideia do trabalho que é executado por esses profissionais, é uma missão árdua todos os dias para enfrentar os desafios da Amazônia. Sou grata por ter conhecido de perto o profissionalismo e a capacidade desses militares que treinam e estão prontos, dando o melhor de si para proteger a sociedade e nossas florestas”.

Entre segunda e quinta-feira, os participantes do PCE também tiveram a oportunidade de visitar várias outras unidades e centros militares, como o Centro de Instrução de Guerra da Selva, o 1º Batalhão de Infantaria de Selva, a 3º Companhia de Forças Especiais, o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, o 7º Batalhão de Polícia do Exército, o 12º Batalhão de Suprimentos e o Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar.

O Programa Conheça o Seu Exército foi uma experiência enriquecedora para jornalistas e universitários, proporcionando uma visão aprofundada das operações e estratégias desenvolvidas pelo Exército Brasileiro na Amazônia Ocidental. A imersão nas atividades e o contato direto com os militares permitiram uma compreensão mais ampla da importância do trabalho realizado para a defesa e proteção da soberania nacional na região amazônica.

Para o universitário do curso de jornalismo da FAMETRO, Aldreson Oliveira, essa integração aproxima a sociedade civil do Exército e ajuda as pessoas a conhecerem os militares que defendem o país, o patrimônio brasileiro, como as florestas. “Pude compreender a necessidade e importância de termos um Exército prontamente preparado, essa atividade com certeza superou todas as minhas expectativas” concluiu.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Ascom CMA jornalismo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...