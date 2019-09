Prefeitura de São Félix do Xingu oferta 115 vagas em concurso publico

A função exige o ensino médio completo e a disponibilidade de residir na área de atuação. | (Foto:Reprodução)

A Prefeitura de São Félix do Xingu, no Pará, abre as inscrições para o seu mais novo concurso publico que visa selecionar diversos agentes comunitários de saúde (ACS). De acordo com o edital n° 001/2019 o certame conta com a oferta de 115 vagas para início imediato com carga horária de 40 horas semanais e vencimento de R$ 1.250,00 mensais.

Segundo o documento publicado, a função exige o ensino médio completo e a disponibilidade de residir na área de atuação. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde (Semsa) até o dia 24 de setembro de 2019. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00.

O processo seletivo contará com três etapas:

1ª etapa: será a inscrições e aplicação das provas, assim como a divulgação dos resultados finais. A prova será aplicada no dia 13 de outubro de 2019.

2ª etapa: será a análise dos documentos dos candidatos;

3ª e última fase: será a aplicação do curso de formação inicial para qualificação dos candidatos que farão parte do quadro de Agentes Comunitários de Saúde da Semsa.

As atribuições do Agente Comunitário de Saúde estão a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento de situações de risco à família, o registro de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, além de orientar e apoiar a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade.

Este seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria Executiva Municipal de Saúde de São Félix do Xingu-PA.

Por:Marli Portilho

