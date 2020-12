PROJETO CATARATA DE VOLTA A NOVO PROGRESSO!

O ATENDIMENTO SERÁ NA ÚLTIMA SEMANA DE JANEIRO!

Atenção! O Projeto Catarata está de volta, para atender toda a população de Novo Progresso e região.

Você não pode perder essa grande oportunidade, se precisa fazer sua cirurgia de catarata, pterígio ou o procedimento yag lazer, aproveite e agende já a sua consulta (93) 981023525, por preços acessíveis e sociais.

A Proativa oftalmologia realizará os atendimentos na clinica Sinhá, na última semana de janeiro.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DR. DANIEL NASCIMENTO CRM MT 10.805

O Projeto catarata é a frente social da Proativa Oftalmologia, consultas, exames, cirurgias de Catarata, Pterígio e tratamentos relacionados a Retina são realizados em inúmeras cidades e unidades da Proativa, na sua maioria, em hospitais tradicionais e parceiros de nossa causa.

A dificuldade na erradicação da catarata em nosso país, entre outras doenças oculares, têm sido associado ao difícil acesso aos atendimentos oftalmológicos e principalmente devido os altos valores adotados.

O projeto é desenvolvido com um objetivo social, criado para tornar mais acessível as cirurgias e tratamentos oftalmológicos, visto que os atendimentos são executados em inúmeras cidades do Brasil.

Levando em consideração a falta de acessibilidade em muitas cidades a hospitais ou clínicas especializadas, muitas pessoas acabam prejudicadas por não ter a oportunidade de realizar um tratamento e vão pouco a pouco perdendo a visão, a autonomia e até a alegria de viver.

Nos consideramos uma ferramenta capaz de trazer mais igualdade e oportunidade para os Brasileiros. O nosso foco são as pessoas que infelizmente passam muitos anos na fila do SUS, desassistidas, que não conseguem realizar o tratamento que necessita, devido o alto custo em clínicas particulares ou por não possuir um plano de saúde.

.

Nós do Projeto Catarata estamos especificamente no meio, entre o SUS e o Particular, oferecendo a oportunidade de tratamento ou cirurgia com um valor mais acessível.

Nossa missão é prestar serviços com a máxima excelência e tornar acessível os tratamentos oftalmológicos que oferecemos as pessoas, com foco na diminuição de déficit social de desassistidos, desenvolver atendimentos para o combate a cegueira através de cirurgias de catarata, com excelência para todos.

CATARATA

A Catarata é uma opacidade parcial ou total do cristalino, que é a lente natural do olho, localizada atrás da pupila, ela colabora na convergência dos raios luminosos para a formação da imagem na retina.

A forma mais comum da catarata é a SENIL, ocasionada pelo envelhecimento do cristalino ao longo dos anos, ela é a principal causa de cegueira entre idosos, porém em 98% dos casos é reversível através da cirurgia e implante de uma lente.

Existe também a catarata CONGÊNITA que ocorre aproximadamente entre 3 a cada 10mil nascimentos, sua principal causa é uma mutação genética, devido a anormalidades cromossômicas, desordens metabólicas e infecções durante a gravidez. Ela também é reversível através de cirurgia.

Um outro tipo bem comum é a TRAUMÁTICA, mais comum em jovens e pode ser causada por um trauma penetrante, contuso, radiação ou descarga elétrica. Em muitos casos, também reversível. A catarata é responsável por 48% dos casos de cegueira reversível no Brasil e 51% no mundo. É fundamental que a população tenha consciência da gravidade e busque ajuda médica.

Yag Laser

Quando a acuidade visual fica comprometida pela opacidade capsular, a abertura da cápsula posterior poderá ser realizada com YAG Laser, sem necessidade, portanto, de realização de procedimento cirúrgico.

O procedimento é rápido, realizado com colírio anestésico, não necessitando de repouso, o que permite com que o paciente retorne às suas atividades normais em pouco tempo.

Por: Jornal Folha do Progresso com informações da ProAtiva Oftamologia.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...