Projeto da Celpa vai trocar mais de 3 mil geladeiras de famílias paraenses

Projeto começa nesta segunda-feira (18), nas ações do Territórios pela Paz (TerPaz), nos bairros do Icuí Guajará, em Ananindeua, e Jurunas, em Belém.

Mais de 3 mil geladeiras serão sorteadas para moradores da região metropolitana e mais municípios do interior do Pará. — Foto: Ascom Celpa/Divulgação

A concessionária de energia Celpa dá início a um projeto que vai trocar mais de 3 mil geladeiras de famílias paraenses até o final de dezembro. O programa E+ Comunidade começa nesta segunda-feira (18), nas ações do Territórios pela Paz (TerPaz), nos bairros do Icuí Guajará, em Ananindeua, e Jurunas, em Belém.

O projeto ainda vai ofertar cursos profissionalizantes para os moradores dos bairros, além de negociação de débitos e cadastro no Programa Tarifa Social, que garante descontos de até 65% na conta de energia. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas comuns que não estejam queimadas, incandescentes ou fluorescentes de bocal, para serem substituídas pelos modelos LED.

Para participar do cadastro para o sorteio da troca de geladeiras, os clientes da Celpa devem estar registrados na classe de consumo residencial na base de dados da distribuidora, possuir o NIS – Número de Inscrição Social, além de estarem em dia com as contas de energia.

Veja os endereços e horários de atendimento para cadastro:

No bairro do Icuí Guajará: os cadastros ocorrerão de 18 a 22 de novembro na Unidade Integrada do ProPaz, na Rua Santa Fé,1754. O atendimento é de 8h às 12h e 14h às 18h, de segunda a quinta-feira; e na sexta-feira, de 8h às 12h.

No bairro do Jurunas: os cadastros ocorrerão também de 18 a 22 de novembro no prédio do Rancho, na Tv. Honório José dos Santos, 758. O atendimento é das 8h às 12h e 14h às 18h, de terça a quinta-feira; e na sexta-feira, de 8h às 12h.

Os bairros da Terra Firme, Guamá, Bengui, Cabanagem e Nova União, que estão incluídos no Terpaz, recebem a ação até o final de dezembro. As datas das ações em cada bairro serão divulgadas pela distribuidora de energia de acordo com o calendário. Outras geladeiras serão trocadas em ações de cadastros e sorteios em outros municípios do Pará, até o final do ano.

Por G1 PA — Belém

17/11/2019 17h20

