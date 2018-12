Projeto de horta comunitária em Ipixuna do Pará é premiado

(Foto Divulgação/Arquivo) – O projeto Horta Comunitária, no município de Ipixuna do Pará, no nordeste do estado, foi vencedor do Prêmio Socioambiental 2017, promovido pelo Instituto Chico Mendes, na categoria Ação Socioambiental Responsável. Existente a sete anos, o projeto visa enriquecer a merenda escolar e gerar renda para a população da região.

A iniciativa, realizada nas escolas Princesa Isabel na Vila Palmeiras, e Bom Pastor, na Vila Canaã, tem participação de professores e alunos que cultivam feijão, cheiro-verde, cebolinha, couve e outras hortaliças, que posteriormente são incorporadas à alimentação das crianças. Na comunidade Aparecida, também está a primeira maior horta do projeto.

O programa Horta Comunitária, criado pela Imerys, recebeu também a certificação do Selo Verde Chico Mendes. A premiação reconhece causas incentivadoras à defesa ao meio socioambiental.

A empresa privada, que apoia o projeto de Horta Comunitária, presta assistência técnica e fornecimento de insumos necessários para a produção dos alimentos. “É uma ótima oportunidade para todos nós e de grande ajuda na geração de renda”, ressalta a comunitária Socorro Moreira, que participa do projeto desde o começo.

Procert

O Prêmio Socioambiental Chico Mendes faz parte do Programa de Compromisso com a Gestão Socioambiental Responsável (Procert), do Instituto Chico Mendes, e promove a Responsabilidade Social, com exemplos de soluções integradas para o desenvolvimento, justiça social e equilíbrio ambiental no Brasil. O Procert é signatário ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e é considerado um dos maiores reconhecimentos do país quando o assunto é Meio Ambiente e Sustentabilidade. A divulgação do Selo Verde constitui-se um importante mecanismo de interferência positiva na disseminação da preservação ambiental, no respeito à vida e na justiça social.

Por: Portal ORM, com informações da assessoria

