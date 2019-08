Criança de 9 anos sofre queimaduras após explosão de lixo que estava queimando em galpão, em Santarém

Hospital Municipal de Santarém — Foto: Geovane Brito/G1

O menino teve o rosto e couro cabeludo atingidos pelas chamas. O acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira (22).

Uma criança de 9 anos teve queimaduras no rosto e no couro cabeludo, após lixo que estava sendo queimado em galpão no bairro Ipanema II, em Santarém, oeste do Pará, explodir e atingir o menino. O acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira (22).

Rua que o menino foi atingido após explosão — Foto: Joziel Colares/Arquivo Pessoal

Segundo informações do Samu, o menino estava passando na rua no momento da explosão, e foi atingido.

A criança foi atendida pela equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

