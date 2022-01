Promoção de panelas em loja no Pará gera gritaria, desmaio e confusão; veja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma confusão generalizada foi flagrada no último sábado (8), na loja Magazine Luiza de Bragança, no Pará, após a loja ofertar uma liquidação de panelas e um grupo de clientes entrar em uma disputa generalizada para adquirir o utensílio. A promoção que atraiu os consumidores foi a primeira do ano, para a queima de estoque de 2021.

