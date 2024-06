Promoção “Energia em Dia” da Equatorial Pará vai distribuir mais de R$ 386 mil em prêmios

(Foto: Reprodução)- A Equatorial Pará lançou a nova edição da promoção “Energia em Dia”, que sorteia prêmios mensais aos clientes da distribuidora que se mantiverem em dia com as suas contas de energia. Ao todo, serão realizados 15 sorteios ao longo da campanha e o consumidor adimplente terá a chance de ganhar até R$ 25 mil reais.

A edição 2024 da promoção “Energia em Dia” vale para todo o estado do Pará. A campanha começou na última sexta-feira, 14 de junho, e termina em 28/05/2025. Podem participar os clientes pessoa física, cadastrados como residencial, e que sejam titulares da conta. Para concorrer aos prêmios, o cliente precisa estar adimplente, conhecer todo o regulamento e se cadastrar por meio do hotsite da promoção: energiaemdia.equatorialenergia.com.br

Dos 15 sorteios realizados durante toda a promoção, 12 deles serão para todos os participantes. Outros três sorteios extras vão premiar um número da sorte gerado para pagamentos via PIX. Os valores sorteados variam entre R$ 150 e R$ 2 mil. Haverá ainda um sorteio final de R$ 25 mil para todos os clientes cadastrados. Além disso o cliente pode ganhar prêmios instantâneos de R$25 em Voucher Vale Compras.

Os nomes e números da sorte contemplados serão divulgados em até dez dias úteis após a data do sorteio no site da promoção. A principal condição para estar apto a receber os prêmios é não ter nenhuma conta junto à Equatorial Pará em aberto e vencida antes do dia do sorteio, conforme datas divulgadas no regulamento.

Lâmpada da Sorte

Todo mês, os clientes adimplentes cadastrados na promoção Energia em Dia terão três chances para participar do sorteio instantâneo da Lâmpada da Sorte no próprio site da campanha. Serão distribuídos vale-presentes, no valor de R$25, que podem ser utilizados em lojas online.

Para o Presidente da Equatorial Pará, Márcio Caires a promoção “Energia em Dia” é uma forma de valorizar os clientes que priorizam o pagamento da conta de energia e incentivar a regularização dos que estão em débito.

“A promoção Energia em Dia é sempre um sucesso. O grande diferencial deste ano é a quantidade de prêmios e os prêmios instantâneos. Aumentamos de uma média de 17 prêmios nas edições anteriores para um total de 2.540 prêmios agora. É um motivo a mais para os clientes ficarem sempre em dia com as suas contas”, afirma Márcio Caires.

Campanha na mídia – Para divulgar a promoção, a Equatorial Pará escalou Dona Déa, que ficou conhecida por conta da personagem Dona Hermínia, interpretada pelo seu filho, Paulo Gustavo, no filme Minha Mãe é uma Peça. Atual jurada do programa Domingão do Huck, Dona Déa vai aparecer nos filmes da campanha na TV, além de anúncios em jornal, cartazes, panfletos, ativações em supermercados e conteúdos nas redes sociais.

“A Dona Déa é uma mulher icônica no país, conhecida de Norte a Sul. A sua participação na campanha atingirá diversos públicos, seja na televisão, nos outdoors ou nas redes sociais. Ela se conecta com todos de forma genuína e leve e isso nos ajudará a incentivar nossos clientes a participar dessa nossa ação”, afirma Renata Sade, analista de marketing da Equatorial Pará.

Para mais detalhes de como participar da promoção e como turbinar as chances de ganhar vários prêmios, o cliente deve consultar o regulamento no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2024/11:43:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...