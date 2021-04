Proposta de parceria ambiental enviada a Biden tem Pará entre signatários

(Foto:Mayke Toscano/Gcom-MT) – Governadores de 22 estados brasileiros declaram estar ‘conscientes da emergência climática global’

Vinte e dois governadores brasileiros assinaram um documento que será enviado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propondo uma parceria para o desenvolvimento de ações de preservação ambiental diante do que definiram como “emergência climática global” para defesa de biomas considerados essenciais por sua biodiversidade e influência direta “nos ciclos hídricos e de carbono em escala planetária”, em particular a Floresta Amazônica.

A carta que será remetida ao presidente norte-americano tem como signatários os estados do Pará, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins

No documento, os governadores afirmam que estão abertos a estabelecer “um canal de interação” com o governo americano para avançar “em passos práticos”.

“Celebrando a decisão do seu governo em fortalecer a agenda ambiental internacional e o Acordo de Paris, expressamos nossa intenção de implementar ações conjuntas, propondo a cooperação entre os Estados Unidos e os governos estaduais brasileiros, responsáveis pela maior parte da Floresta Amazônica, a mais extensa floresta tropical do mundo, e de outros biomas que, somados, abrigam a mais ampla biodiversidade já registrada, e que são capazes de regular ciclos hídricos e de carbono em escala planetária”, diz o texto.

Uma das propostas de campanha de Joe Biden era retomar a liderança americana na agenda de preservação ambiental, como vinha acontecendo até o governo de Barak Obama, além de constituir um fundo de US$ 20 bilhões para ajudar a conter queimadas e preservar a Amazônia. Já eleito, o presidente norte-americano falou em impor sanções ao Brasil para obrigar o governo Jair Bolsonaro a se comprometer com metas de preservação.

Com informações da CNN Brasil

