Prouni 2024: MEC oferta mais de 9 mil bolsas de estudo no Pará; veja como participar

Graduações em Administração, Pedagogia e Direito são as com maiores vagas. Confira.

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que está oferecendo, no Pará 9.241 bolsas para o Programa Universidade para Todos (Prouni). As inscrições para o 2º semestre de 2024 do programa começaram nesta terça-feira (22).

Os interessados tem até a sexta-feira (26) para se cadastrar na página do Prouni, utilizando o login gov.br com CPF e senha.

Dentre as vagas, 7.779 são integrais (100%) e 1.462 são parciais (50%), distribuídas em 144 cursos, de 54 instituições paraenses participantes do programa.

O Prouni é um programa do MEC que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior.

Para se inscrever, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 ou 2023, ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. (Veja os critérios detalhados mais abaixo.)

Cursos

O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é Administração, com 930, sendo 667 integrais e 263 parciais.

Depois dele, os dois cursos com as maiores ofertas são: Pedagogia com 911 bolsas (903 integrais e oito parciais), e Direito, com 489 bolsas (244 integrais e 245 parciais).

📅 Datas do ProUni 2024 do 2º semestre

Inscrições: 23 a 26 de julho

Resultado da primeira chamada: 31 de julho

Resultado da segunda chamada: 20 de agosto

Manifestação de interesse na lista de espera: 9 e 10 de setembro

Resultado da lista de espera: 13 de setembro

📝 Como funciona

O candidato deve indicar, em ordem de preferência, até duas opções de curso (selecionando a instituição de ensino e o turno).

Depois, é necessário marcar se quer participar na modalidade de ampla concorrência ou de cotas.

Por fim, precisa monitorar, a cada dia, a nota parcial para aqueles cursos.

Se quiser, pode mudar suas escolhas (valerá a última opção marcada antes do fim do período de inscrição).

Se o candidato estiver dentro da nota de corte e conseguir uma das vagas ao final do prazo de inscrição, ele constará como pré-selecionado

📚 Quem pode se inscrever

Pode se inscrever o candidato que realizou o Enem 2022 ou 2023 e obteve média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Além disso, é preciso atender a pelo menos um dos pontos abaixo:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista; ou

Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; ou

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

