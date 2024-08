Psicóloga vai representar o Pará no Miss Brasil Terra 2024

Cecília Nóbrega, pretende defender as causas sustentáveis e a importância das discussões durante a realização da COP 30, em Belém. | Foto: Allê Peixoto

Cecília Nóbrega, de 25 anos, vai tentar o terceiro título para o estado, em São Paulo, no mês de agosto.

A beleza da mulher paraense tem se sobressaído em uma variedade de concursos de beleza, tanto nacionais quanto internacionais. As características singulares que são exclusivas das mulheres da Amazônia têm se tornado um diferencial marcante nas passarelas do mundo das misses.

A psicóloga Cecília Nóbrega, de 25 anos, é a Miss Pará Terra 2024 e representará o estado do Pará no Miss Brasil Terra 2024, um dos principais concursos de beleza do País, com final marcada para o dia 30 de agosto, em São Paulo (SP). O grande certame da beleza apoia causas ambientais e traz para o debate a COP 30, reunindo 27 mulheres de todo o Brasil.

”Participar do Miss Brasil Terra será uma oportunidade única para representar o Pará e mostrar ao Brasil toda a riqueza cultural e natural que temos aqui. Mas também quero chamar atenção para a questão ambiental e climática, principalmente porque receberemos a COP 30 em Belém, em que vamos discutir o futuro sustentável do planeta. Acredito que este concurso celebra não só a beleza, mas também a inteligência por ser uma plataforma de influência para o desenvolvimento de responsabilidade social e consciência ambiental ”, destaca Cecília Nóbrega.

Desde o mês de abril deste ano, Cecília, encara uma rotina intensa de preparação, que vai desde aulas de inglês, cursos de oratória, automaquiagem e passarela.

Carreira profissional

Como profissional, Cecília é uma psicóloga dedicada, especializada em terapia infantil para crianças com atraso no desenvolvimento. Seu trabalho é marcado por um profundo compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças por meio de seus comportamentos. Além de carreira na psicologia, Cecília é uma artista multifacetada. Ela é bailarina, modelo e influenciadora digital, encantando a todos com sua graça e talento. Sua presença nas redes sociais inspira seus seguidores, onde compartilha seu estilo de vida, dicas de bem-estar e seu amor por tudo que faz.

Foco na coroa e no meio ambiente

Em São Paulo, Cecília pretende passar para os jurados que o mundo precisa de ajuda, pois já vem dando sinais causados pela crise climática como enchentes, secas e tornados. Ela vai defender a importância das discussões durante a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro de 2025, em Belém. A Miss também se dedica a trabalhos sociais, demonstrando seu compromisso em fazer a diferença na comunidade. Seu envolvimento em diversas iniciativas sociais reforça seu propósito de contribuir positivamente para a sociedade, alinhando-se perfeitamente com os valores do Miss Brasil Terra.

Sobre o concurso

Conhecido por focar causas de sustentabilidade e meio ambiente, o Miss Brasil Terra é considerado um dos principais concursos de beleza do planeta, e acontece anualmente desde 2001. Tanto que a coroa mundial representa os quatro elementos necessários para a vida no planeta: fogo, água, terra e ar.

O Miss Brasil Terra será realizado no dia 30 de agosto deste ano, no Teatro Sheraton São Paulo, com transmissão ao vivo pela Record News às 22h30 e também pelas redes sociais do concurso. A vencedora garante R$ 30 mil como premiação e contrato de um ano como miss da franquia. Neste dia, representantes dos estados brasileiros competem em trajes típicos, biquíni e gala, além de responder a questionamentos dos jurados, para definir a vencedora.

”Nós estamos muito esperançosos com a participação da Cecília Nóbrega no Miss Brasil Terra, pois é uma mulher lindíssima, inteligente, tem o dom da comunicação, e principalmente, o perfil que o concurso busca. Hoje os concursos de beleza procuram mulheres como propósitos e a Cecília é uma dessas mulheres, pois sempre está engajada em causas sociais e ajudando o próximo”, finaliza Lucas Camisão, coordenador do Miss Pará Terra.

A Miss Brasil Terra 2024, representará o País no Miss Earth, que é realizado todos os anos nas Filipinas. Em 2021, a paraense Cássia Adriane venceu o concurso nacional, já em 2017, a também paraense Yasmin Engelke, recebeu o título nacional, e representou o Brasil no concurso internacional.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/09:47:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...