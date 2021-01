PT e Bolsonaro devem apoiar o mesmo candidato no Senado

(Foto:Reprodução) – Legenda decide apoio nesta segunda-feira (11)

O PT decide, nesta segunda-feira (11), quem apoiará na disputa pela presidência do Senado. Senadores do partido tiveram boas impressões das conversas que tiveram com Rodrigo Pacheco (DEM-MG) – candidato apoiado por Jair Bolsonaro -, mas também estão abertos a dialogar com pré-candidatos de outras legendas.

“Já tivemos uma conversa com o Rodrigo e ele foi muito bem no sentido de explicar as posições dele. Disse claramente que não tem essa ligação com Bolsonaro e que, na verdade, o presidente assumiu um compromisso com o [Davi] Alcolumbre”, disse o senador Humberto Costa (PT-CE). O atual presidente do Senado é padrinho da candidatura de Rodrigo Pacheco.Sobre uma candidatura própria o senador afirma que “até agora ninguém levantou essa possibilidade” e que há uma tendência do PT “ir com o Pacheco”.Por outro lado, pondera, “já estamos apoiando na Câmara o MDB e se você tiver dois presidentes, como têm agora que são do DEM, ter dois do MDB não é uma situação razoável, mas vamos conversar”, diz. Na Câmara, o PT fechou com Baleia Rossi (MDB-SP).

Por:Redação Integrada com informações do Congresso em Foco

