Publicação: 028/2020 – GISELY GONÇALVES DE ALMEIDA MOREIRA

A empresa GISELY GONÇALVES DE ALMEIDA MOREIRA com CNPJ n° 35.948.107/0001-14, localizada na Rua Planalto ,°n 273, bairro Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU , junto à SEMMA/NP, a LAS (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO), n° de protocolo 270/2020, do dia 13 de Fevereiro de 2020, para sua atividade,Fabricação De Artigos De Serralheria, Exceto Esquadrias.

