Publicação: 130/2019 – PEDREIRA VALE DO CURUÁ EIRELI

PEDREIRA VALE DO CURUÁ EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob nº 07.330.893/0002-63 e Inscrição Estadual 15.275.770-8, estabelecida na Rodovia Br 163, KM 895, Vicinal Curuá, KM 06, s/nº, Cachoeira da Serra, município de Altamira/PA, CEP: 68.378-000, torna público que recebeu perante a Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Altamira, a Licença de Operação nº 083/2014, para sua atividade de EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO – METALICOS/ EXTRAÇÃO DE ROCHAS PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL (BRITA OU PEDRA DE TALHE) , conforme processo nº 12955/2017.

