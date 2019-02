Publicação: 137/2017 FORTGAS COMERCIO DE GLP EIRELLI – ME

FORTGAS COMERCIO DE GLP EIRELLI – ME , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 20.684.035/0002-85, localizada na Av. João Atilis da Silva, s/n°, Quadra 496 Lote 03, Bairro Jardim Planalto, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP, A D.L.A para atividade de GLP DE CLASSE I – ATÉ 40 BOTIJÕES DE 13 KG (Conforme Portaria 007/2017 SEMMA-NP) processo nº 703/2017 no município de Novo Progresso-Pa.

