CLAUDECY OLIVEIRA LEMES , CPF 511.668361-34, localizado na ROD. BR 163 – KM 1080 MD, zona rural do Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP a Autorização Ambiental, sob o protocolo nº 1104/2010, no dia 24/09/2020, para atividade de MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CASCALHO.

