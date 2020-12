Publicação: 249/2020 – ERISVALDO O. DOS SANTOS – ME – POINT DO ERISVALDO

ERISVALDO O. DOS SANTOS – ME – POINT DO ERISVALDO , com o CNPJ n° 14.704.370/0001-14, localizada na Travessa Belém n° 256 Bairro: Santa Luzia, Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a A.F.E. (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL) , no dia 17/11/2020, através do processo n° 1219/2020, para sua atividade Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.

Publicado dia 09 de Dezembro de 2020 ás 09:40:33, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) Site: www.folhadoprogresso.com.br / e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...