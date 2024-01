Publicação Nº 001/2024 – Transportadora Amigão

, devidamente inscrita no CNPJ 35.581.523/0002-34, torna público que recebeu da SEMAS/PA, Licença de Operação para a atividade de Empresa Transportadora de substâncias e produtos perigosos, sob o número nº 14538/2023. O empreendimento está situado na Rod Transamazônica, S/N, sala 03, Km 55, Belo Monte II, Zona Rural, Vitória do Xingu/PA.

