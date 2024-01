Criança de 8 anos desaparecida é encontrada em Novo Progresso

(Foto:Divulgação) – Família do menino Davi Lucas de 8 anos, divulgou nesta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, o desaparecimento, segundo a família ele havia saído pela manhã desta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024,e não havia retornado para casa até final da tarde, o caso foi registrado na Polícia, em Novo Progresso. A família é moradora do bairro Jardim Santarém em Novo Progresso -PA.

Após buscas na redondeza, pela Policias Civil e Militar, o menino foi encontrado por volta das 23h00min da noite desta quarta-feira (3/01) em uma residência nas proximidades de onde mora no bairro Jardim Santarém.

Segundo a PM, após rondas nas imediações e com informações de populares, chegaram até uma residência onde ouviram gritos de criança, na companhia dos pais do desaparecido, quando os moradores desligaram a luz, a polícia insistiu até que alguém abriu a porta, o morador saiu com um pedaço de ferro e ameaçou os policiais, a mãe do menino Davi, chamou pelo nome e o mesmo responde de dentro da casa, momento que a policia prendeu o morador e o algemou e adentrou a residência encontrando o menino Davi Lucas. Ainda conforme relatos da PM , o menino foi atraído pelo filho do morador que é coleguinha do Davi, a pedido do Pai. Para família e Policia Davi Lucas disse que o homem abusou sexualmente dele.

O homem foi preso com sinais de embriaguez e encaminhado para polícia, o menino encaminhado para o Hospital Municipal na companhia do Conselho Tutelar para exames.

Conselho Tutelar – Conforme repassou o Conselho Tutelar para reportagem do Jornal Folha do Progresso, o caso vem sendo acompanhado e testemunhas estão sendo ouvidas, a principio não houve estupro o caso de abuso sexual continua sendo investigado. A criança estava brincando com coleguinhas nas proximidades da residência onde foi encontrado, o pai estaria ingerindo bebida alcoólica, e chamou as crianças para dentro e fechou a porta. O Conselho continua apurando o caso , onde vai ouvir todos os envolvidos. Conforme resultado de exames preliminar não foi constado estupro, o caso de abuso sexual continua sendo apurado.

A policia investiga o caso.

Veja a postagem do desaparecimento nas redes sociais

