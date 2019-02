Publicação Nº 0032/2019 – JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

“JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO”, SPE LTDA ME , CNPJ:29.144.051/0001-79 , localizado na Avenida Brasil nº1095 , bairro Bela Vista no município de NOVO PROGRESSO\PA, Torna Publico que recebeu da SEMMA\NP, a LI [LICENÇA DE INSTALAÇÃO ] através do processo nº 727/2017, protocolo de 06/11/2017.

