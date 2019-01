Publicação Nº 008/2019- TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA , torna público que recebeu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de Instalação do Comércio Atacadista de outras Bebidas Alcoólicas, localizada na Rua Tiradentes n°1.500, bairro Cristo Rei, Novo Progresso/PA, LI nº 082/2018, no dia 23/10/2018.

