Publicação Nº 009/2019- ABREU SUPERMERCADOS EIRELI

ABREU SUPERMERCADOS EIRELI, localizada na Rua Nogueira n° 275, bairro SETOR INDUSTRIAL, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a SEMMA/NP a Licença de Operação LO nº 089/2018, no dia 22/11/2018, para atividade de Comércio Varejista de Mercadorias em geral, com Predominância de Produtos Alimentícios – Supermercados.

