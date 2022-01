Publicação: Nº 014/2022 – BRUNO SILVA LOPES ( CONVENIÊNCIA DA BEIRA)

BRUNO SILVA LOPES ( CONVENIÊNCIA DA BEIRA), inscrita no CNPJ: 40.582.295/0001-76, situada na Av. Jorge de Abreu, s/n, Lote 18, Fundos, Comunidade Santa Julia, Novo Progresso PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) , através do protocolo n°103/2022, em 25/01/2022, para sua atividade.

