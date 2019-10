Publicação Nº 0263/2019 -TRR TIGRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

A empresa “ TRR TIGRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS” EIRELI , com o CNPJ n° 34.755.953/0001-81, localizada na Rodovia Br 163/PA 346,zona rural da cidade de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a L.O [LICENÇA DE OPERAÇÃO], através do protocolo nº 1210/2019, para sua atividade.

