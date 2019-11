Publicação: 271/2019 – OTIMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

OTIMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA , localizada na Avenida Jamanxim esquina com a Avenida Industrial, s/n°, bairro São Marcos, Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP a Licença Prévia, com n° de processo 1187/2019 no dia 11/10/2019, para atividade de Loteamento Urbano.

