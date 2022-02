Publicação Nº 035/2022 – KS FARMACIA VIDA EIRELI

KS FARMACIA VIDA EIRELI , inscrita no CNPJ: 35.854.938/0001-53, situada na rua Juscelino Kubistscheck, n° 91, bairro Jardim América, Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a LP, L.I e L.O, através do processo n° 1293/2020, em 11/12/2020 para sua atividade.

