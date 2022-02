Cruzeiro vence Uberlândia e mantém liderança no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro segue fazendo boa campanha no Campeonato Mineiro.

Na noite desta quinta-feira, a equipe recebeu na Arena Independência o Uberlândia pela sétima rodada do torneio e venceu por 2 a 1. O resultado coloca a liderança do estadual novamente nas mãos da Raposa.

Com o placar, o Cruzeiro soma agora 18 pontos, na primeira posição da tabela. O segundo colocado e arquirrival Atlético-MG tem dois pontos a menos. Já o Uberlândia vem bem abaixo, lutando contra a zona de rebaixamento, na 10ª posição com cinco pontos. (Com informações da Gazeta Esportiva – foto: assessoria/arquivo).

Pela próxima rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro terá pela frente o Vila Nova-MG, mais uma vez no Independência, às 11h (de Brasília) deste domingo. Já o Uberlândia encara a Caldense, em casa, às 19h da terça-feira.

O jogo – O primeiro tempo foi quase todo do Cruzeiro, que controlava a posse de bola e detinha as principais ações ofensivas da partida. Porém, a equipe, por muitas vezes, mostrou dificuldade para vencer a marcação do Uberlândia, que se fechava no campo de defesa.

Ainda assim, o gol saiu. Aos 36 minutos, o juiz anotou falta pelo lado direito do campo de ataque cruzeirense. Na batida, todos esperavam um cruzamento de Bidu pra a grande área, porém, o lateral surpreendeu e mandou às redes. Intencional ou não, pouco importa. Fato é que foi um golaço.

O inicio do segundo tempo teve o mesmo desenho. A Raposa começou melhor e, nos primeiros 10 minutos, chegou a ter chance de ampliar. Porém, foi o Uberlândia quem marcou o primeiro gol da etapa. Maurinho fez bela jogada pela esquerda e tocou por cobertura, mas a bola bateu na trave. No rebote, Nailson conferiu.

A alegria da equipe durou pouco, já que, um minuto depois do gol de empate, João Paulo, dentro da área, ajeitou de cabeça para Edu. O atacante fez o domínio e, de peito de pé, mandou no cantinho para vencer o goleiro e deixa a Raposa à frente novamente.

