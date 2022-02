Vídeo mostra tiroteio que resultou em quatro mortes após disputa por terra entre famílias; assista

Famílias trocam tiros durante disputa por terras (Foto:Reprodução / Vídeo)

Um dos sobreviventes foi baleado na perna, mas teve alta hospitalar e foi preso

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após um tiroteio ocorrido em Bom Jesus do Sul, no Paraná. A briga, que foi gravada por alguns dos envolvidos, começou com uma disputa entre famílias por terras da região. As informações são da Revista Fórum.

Pelas imagens, é possível perceber que um homem presente tenta acabar com a briga, mas os envolvidos continuam a discussão e, em seguida, começam os sons de tiros.

“Eles estavam discutindo essa posse judicialmente. Então as partes não se entenderam, não aguardaram a decisão judicial e nesse dia cometeram essa barbaridade de trocar tiros, e ambos os lados saíram perdendo”, declarou o delegado Emerson Ferreira.

Das quatro vítimas fatais, um casal morreu na hora, outra pessoa faleceu durante o trajeto até o Posto de Saúde e a quarta no hospital de Francisco Beltrão, onde estava internada. Um homem foi baleado na perna, mas teve alta hospitalar e foi preso pelo porte de um revólver calibre 357 e autuado por participação no crime de homicídio.

Um primo de uma vítimas também foi preso, apesar de ter participado do tiroteio, ele portava um revólver calibre 357 e foi detido por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o delegado, outras duas pessoas que participaram do confronto ainda não se apresentaram para prestar esclarecimentos.

Jornal Folha do Progresso em 17/02/2022/17:34:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...