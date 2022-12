Publicação Nº 239/2022 – J L ARMAZÉNS GERAIS LTDA

J L ARMAZÉNS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 45.838.123/0001-34, situada na Br 163 – Km 212, S/N – bairro: Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença Prévia – LP N° 115/2022, Licença de Instalação – L.I n° 115/2022 , com protocolo n° 1527/2022 para sua atividade.

You May Also Like