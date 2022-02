Juliana Caetano tira a calcinha, empina no limite com saia minúscula e deixa bumbum à mostra

Juliana Caetano (Foto: Reprodução/Instagram ) – Juliana Caetano, do Bonde do Forró, parou as redes sociais na tarde deste domingo (20), ao postar mais um de seus cliques ousados em seus Stories do Instagram, divulgando sua nova música, Periquita.

No registro, a cantora posou com um modelito minimalista, usando uma sainha rodada e uma blusinha preta. A musa aproveitou para dar aquela empinadinha estratégica para exibir todo o seu volume ousado, apostando no carão e deixando seus seguidores enlouquecidos. (A informação é de Camilla Tochetto /metropolitanafm)

Juliana Caetano, do Bonde do Forró, mais uma vez pediu perguntas aos seguidores com um vídeo, no mínimo, inusitada. A musa compartilhou uma foto em que aparece agachada e com um boneco de pelúcia no meio das pernas. Para simular as partes íntimas do boneco, Juliana colocou o chifre de um dos seus unicórnios no meio da perna. Sim, é isso mesmo o que você leu.

“Para quem eu dou a piriquita?”, questionou. Em seguida, a celebridade já recebeu milhares de nomes, dentre eles, o Luciano Huck, que atualmente está apresentando o Domingão na Rede Globo.

Jornal Folha do Progresso em 21/02/2022/14:03:03

