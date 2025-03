Publicação Nº 043/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO BOM JARDIM E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO BOM JARDIM E REGIÃO

CNPJ: 50.863.183/0001-47 NIRE: 15400024333

A COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO BOM JARDIM E REGIÃO –

CGRM, neste a ato representado por seu Presidente Sra. Maria Irlene de

Sousa Amador no uso de suas atribuições que lhes conferem o Estatuto

Social vigente, convoca todos os Cooperados em condições de votar, para a

realização da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), a ser realizada na

forma presencial na DATA – 30 de março de 2025, LOCAL – na Rua Manuel

Lopes Figueira, N° 783, 5° Rua, Bairro Liberdade, Município de Itaituba – PA.

CEP: 68189-000, no HORÁRIO das 8h00 (oito horas) em 1° (primeira)

convocação com a presença de 2/3 (dois terços) das cooperativas com direito a

voto, às 9h00 (nove horas) em 2° (segunda) convocação com a presença de

maioria simples (metade mais uma) dos cooperados com direito voto e às

10h00 (dez horas) em 3° (terceira) e última convocação com qualquer número

de cooperados com direito a voto.

ORDENS DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO):

I. Informes Gerais;

II. Prestação de Contas do Exercício de 2024;

III. Eleição de Posse dos Membros do Conselho Administrativo e Conselho

Fiscal;

IV. Alteração de Endereço;

V. Discutir planos para 2025;

Itaituba – PA, 13 de março de 2025.

___________________________________

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO

DO BOM JARDIM E REGIÃO

