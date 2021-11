Publicação Nº 0500/2021 – MERCEARIA E AÇOUGUE IDEAL

MERCEARIA E AÇOUGUE IDEAL ” KATIA DE SOUSA RODRIGUES”– ME , inscrita no CNPJ:23.146.276/0001-88, situada na rua Eucalipto s/n, bairro Industrial-II na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU em 16/04/2021, junto a SEMMA-NP a L.A.S (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) através protocolo 605/2021, para a sua atividade, Comércio Varejista de Carnes,açougues.

